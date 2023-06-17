وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وزير الدفاع الروسي يدعو إلى زيادة إنتاج الدبابات للجيش

17 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت إلى زيادة إنتاج الدبابات لتلبية احتياجات الجيش الروسي في خضم هجوم مضاد في أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي في بيان إن شويغو زار مصنعًا للمعدات العسكرية في منطقة أومسك بغرب سيبيريا “وحدّد هدف مواصلة زيادة إنتاج الدبابات”.

ولفت الوزير إلى ضرورة “تلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، وفق البيان.

وشدّد شويغو على ضرورة تعزيز أمن المركبات المدرّعة وطواقمها، بحسب البيان نفسه.

ويأتي هذا الإعلان في خضمّ هجوم أوكراني مضاد يهدف إلى استعادة القوات الأوكرانية للأراضي التي تحتلها القوات الروسية.

وتؤكد موسكو باستمرار على أن الهجوم الحاصل راهنا في أوكرانيا على مواقع يحتلها الروس، فاشل. في المقابل، تؤكد كييف أنها حررت حفنة من البلدات وحوالى مئة كيلومتر مربع على الجبهة الجنوبية خصوصا.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
17 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

25 قتيلا في هجوم على مدرسة في غرب أوغندا

17 يونيو، 2023

زيلينسكي: لا مفاوضات مع موسكو قبل انسحاب القوات الروسية

16 يونيو، 2023

ماكرون وبن سلمان يدعوان الى “وضع حد سريعا للفراغ السياسي” في لبنان

16 يونيو، 2023

بوتين: روسيا يمكنها استخدام السلاح النووي لكن “لا يوجد ما يستدعي”

16 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى