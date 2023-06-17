وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية السعودي يصل لطهران في إطار عملية التقارب

17 يونيو، 2023
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قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى طهران اليوم السبت في إطار عملية التقارب بين البلدين.

كانت إيران والسعودية قد قررتا في مارس آذار، من خلال اتفاق توسطت فيه الصين، إنهاء الخلافات الدبلوماسية واستئناف العلاقات بعد عداء استمر لسنوات هدد الاستقرار الإقليمي في دول منها اليمن وسوريا ولبنان.

وقطعت المملكة العلاقات مع إيران في 2016 بعد أن اجتاح محتجون مقرات دبلوماسية سعودية هناك. وكانت السعودية قد أعدمت رجل دين شيعيا بارزا و46 آخرين قبل حدوث ذلك بأيام مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات.

المصدر
رويترز
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17 يونيو، 2023
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