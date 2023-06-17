“زين” تستعرض جهودها الاستراتيجية للدفع بالتحوّل الرقمي في قطاع الطاقة

أعلنت زين عن رعايتها الرئيسية لحفل إطلاق مجلّة The Energy Year المرموقة المُتخصصة بقطاع النفط والغاز والطاقات المُتجددة، والذي استعرضت الشركة خلاله أبرز جهودها الاستراتيجية للدفع بالتحوّل الرقمي في قطاع الطاقة المحلّي من خلال تزويد المؤسسات الوطنية بأحدث حلول التكنولوجيا لتمكينها من تبنّي الرقمنة.

وأتت رعاية زين ومُشاركتها في هذا الحفل لتؤكد على الدور البارز الذي تلعبه كإحدى أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي وأكثرها ريادةً في دعم جهود التحولّ الرقمي في القطاعات الكبرى في البلاد، وبالأخص في قطاع النفط والغاز الذي يُعد الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني كون الكويت أحد أكبر مُصدّري النفط في العالم.

وشهد برنامج أعمال المؤتمر تقديم جوائز التميّز لعدد من الشركات والمؤسسات التي ساهمت في تطوير قطاع الطاقة المحلي والدفع به نحو مستويات جديدة، حيث تم تكريم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان، ونخبة من المسؤولين التنفيذيين من كبرى الجهات والشركات المحلية والإقليمية العاملة في قطاع النفط والغاز.

وخلال المؤتمر، قام الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق باستعراض أبرز الجهود الاستراتيجية التي بذلتها زين مؤخراً للدفع بالتحوّل الرقمي في قطاع الطاقة المحلّي، وقال: “خلال السنوات الماضية، قامت زين بمضاعفة جهودها الاستراتيجية لتمكين مؤسسات وشركات النفط والغاز في الكويت من تبنّي الرقمنة، وذلك من خلال استثمارنا بشكلٍ كبير بتقنيات الجيل الخامس 5G والطائرات المُسيّرة والتطبيقات الرقمية والحلول السحابية وغيرها.”

المرزوق استعرض استراتيجية زين لتمكين التحول الرقمي في قطاع الطاقة

وأضاف المرزوق: “من الضروري أن تؤمن شركات الطاقة بأهمية الرقمنة والدور الذي تلعبه التكنولوجيا في مساعدتها على مواكبة التغيرات الهائلة والمتسارعة في أسواق اليوم، كما أصبح لزاماً عليها أن تضع استراتيجيات شاملة للتحول الرقمي في جميع عملياتها، ونحن في زين مُستعدون بأن نكون شركاء النجاح.”

وبيّن المرزوق قائلاً: “ولله الحمد، لدى زين رصيدٌ متميز من الشراكات المثمرة والناجحة مع القطاع الحكومي، ولعل من أبرز الأمثلة التي تعاونّا فيها مع القطاع العام في صناعة الطاقة بالتحديد هو مشروع العدادات الذكية، الذي عملنا فيه مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة منذ العام 2017، وقمنا بتركيب 800 ألف عدّاد ذكي وتشغيل أنظمتها الرقمية بالكامل في جميع مناطق الكويت.”

وأضاف بقوله: “تُقدّم زين حزمة واسعة من الحلول والتطبيقات الرقمية الأكثر تطوراً لخدمة عملاء الأعمال في قطاع النفط والغاز، أبرزها تحويل البنية التحتية بالكامل لتكون أكثر انسيابية وكفاءة على السحابة، وهنا يكمن الدور المهم الذي تلعبه تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى خدمات مراكز البيانات والاتصالات الآمنة التي يُعتمد عليها وتتميز بكفاءة عالية، وخدمات الأمن السيبراني، وحلول شركتنا التابعة Zain Drones للاطلاع على سير عمل المنشآت النفطية باستخدام الطائرات المُسيّرة، وغيرها الكثير.”

وتابع المرزوق قائلاً: “كما يستفيد عملاؤنا من شبكة شركائنا الاستراتيجيين من كبرى مزوّدي خدمات التكنولوجيا العالميين مثل غوغل، ومايكروسوفت، وAmazon Web Services، وأوراكل، وغيرهم، والذين يُقدّمون أحدث التقنيات المتطورة التي تساعدهم في تمكين التحول الرقمي داخل مؤسساتهم بأعلى كفاءة وأقل تكلفة.”

واختتم بقوله: “هدفنا الرئيسي هو الإسهام في تمكين رؤية كويت جديدة 2035، ونتطلع أن نكون شريكاً رئيسياً في إنجاحها، ونحن مستمرون بالاستثمار في بناء منظومة متينة من الخدمات الرقمية لخدمة أهداف هذه الرؤية وتحقيقها على أرض الواقع.”

وتتخصص مجلّة The Energy Year المرموقة في تغطية قطاعات النفط والغاز والطاقة المُتجددة في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتتميز بنشر التقارير ومقالات الرأي والاحصائيات والفرص الاستثمارية وخرائط البنى التحتية وغيرها بإشراف ما يفوق 2000 متخذ قرار من قطاعات الطاقة المختلفة، كما تُصدر المجلّة نشرات وأعداداً خاصة حول الدول آخرها إصدار دولة الكويت 2023 الذي يُركّز على التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز المحلّي.