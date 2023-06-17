صورة أرشيفية

25 قتيلا في هجوم على مدرسة في غرب أوغندا

17 يونيو، 2023
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قتل ما لا يقل عن 25 شخصا في “هجوم إرهابي” استهدف مدرسة في غرب أوغندا، على ما أفاد ناطق باسم الشرطة الأوغندية السبت.

وأوضح الناطق فريد إنانغا “أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونقلت إلى مستشفى بويرا” الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال المتحدث إن القوات الديموقراطية المتحالفة المنتشرة في شرق الكونغو الديموقراطية، هاجمت مدرسة ثانوية قرب بويرا “حيث اضرمت النيران في مهجع ونُهب متجر للمواد الغذائية”.

وأوضح جو والوسيمبي مفوض منطقة كاسيسي حيث تقع المدرسة التي تبعد أقل من كيلومترين من الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية “تأكّد أن جميع القتلى حتى الآن هم تلاميذ في المدرسة”.

ويطارد الجيش ووحدات الشرطة المهاجمين الذين فروا باتجاه متنزه فيرونغا الوطني قبالة الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وكانت القوات الديموقراطية المتحالفة تضم متمردين في أوغندا ومن ثم انتشرت في شرق الكونغو الديموقراطية في التسعينات وهي متهمة منذ ذلك الحين بقتل آلاف المدنيي

المصدر
أ ف ب
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17 يونيو، 2023
0 19 دقيقة واحدة

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