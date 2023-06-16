الداخلية: ضبط 7 متهمين بـ 13.5 كيلو من المخدرات و2500 حبة من المؤثرات العقلية وأسلحة نارية

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لمتابعة وحرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (7) متهمين بحوالي (13،500) كيلو من المواد المخدرة المختلفة و(2500) حبة من المؤثرات العقلية وعدد 2 أسلحة نارية.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على ان رجال الامن السد المنيع امام كل من تسول له نفسه بث السموم الى شبابنا ، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها.

وأهابت الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).