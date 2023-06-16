بوتين: روسيا يمكنها استخدام السلاح النووي لكن “لا يوجد ما يستدعي”

بوتين: روسيا يمكنها استخدام السلاح النووي لكن “لا يوجد ما يستدعي”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن روسيا يمكنها “نظريا” استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها، لكنه أضاف أنها لا تحتاج لذلك.

وكان بوتين يتحدث في الجلسة الافتتاحية لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وقال بوتين “الأسلحة النووية صنعت لضمان أمننا بالمعنى الواسع للكلمة ووجود الدولة الروسية لكن… لا يوجد ما يستدعي (استخدامها)”.

وأشار بوتين أن روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول الناتو، وأنهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدث.

وأشار بوتين، إلى أن كييف خلال الهجوم المضاد لم تحقق أهدافها في أي من القطاعات.

وأضاف بوتين “إنهم لم يحققوا أهدافهم في أي من القطاعات، في الواقع، خسائرهم كبيرة للغاية. حوالي 1 إلى 10 مقارنة بالجيش الروسي. هذه حقيقة”.

وأكد بوتين أن تدمير أي مبنى في وسط كييف لا يكلف القوات الروسية أي عناء، لكن روسيا لا تفعل ذلك لسلسلة من الاعتبارات، منوها إلى أن الهجمات على منطقة بيلغورود والكرملين وغيرها هي محاولة لاستفزاز روسيا لتنفيذ أعمال قوية خطيرة.

وقال بوتين: “سيكون من الأفضل إذا اتخذ الغرب مسارا مختلفا في الوضع مع أوكرانيا، بدلا من ضخ الأسلحة، لكن على أي حال، لن ينجحوا”.

وأضاف بوتين الجمعة أن بلاده نقلت مجموعة أولى من الاسلحة النووية الى بيلاروس، في ترجمة عملية لما سبق أن اعلنته موسكو في آذار/مارس.

وقال بوتين إن “اولى الرؤوس النووية تم نقلها الى أراضي بيلاروس. إنها فقط الاولى. بحلول نهاية الصيف، سننجز هذا العمل في شكل كامل”.