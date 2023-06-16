الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: لا مفاوضات مع موسكو قبل انسحاب القوات الروسية

16 يونيو، 2023
0 6 دقيقة واحدة

رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مجددا أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل انسحاب القوات الروسية، وذلك بعد لقاء مع وفد من زعماء عدد من الدول الأفريقية.

ووفقا لوكالة “انترفاكس-أوكرين” الأوكرانية للأنباء، قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف اليوم الجمعة، إن “السماح بأي مفاوضات مع روسيا طالما كان المحتل في أراضينا، يعني تجميد الحرب والألم والمعاناة”.

وطالب زيلينسكي بتعويضات وتسليم مجرمي الحرب، بعد الرحيل التام للقوات الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي سيطرت عليها روسيا في عام 2014.

والتقى زعماء أفارقة يتزعمهم الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوسا، الذي زار كييف، في محاولة للتوسط في الحرب المستمرة منذ حوالي 16 شهرا.

ولإنهاء ذلك، يعتزم الوفد الأفريقي أيضا التوجه إلى سان بطرسبرج في روسيا غدا السبت. ومن المتوقع أن يعقد اجتماعا مع الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر
د ب أ
الوسوم
16 يونيو، 2023
0 6 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

ماكرون وبن سلمان يدعوان الى “وضع حد سريعا للفراغ السياسي” في لبنان

16 يونيو، 2023

بوتين: روسيا يمكنها استخدام السلاح النووي لكن “لا يوجد ما يستدعي”

16 يونيو، 2023

بوتين يلتقي محمد بن زايد ويشيد بالعلاقات بين روسيا والإمارات

16 يونيو، 2023

دولة الكويت تؤكد التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها

16 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى