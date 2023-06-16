زيلينسكي: لا مفاوضات مع موسكو قبل انسحاب القوات الروسية

زيلينسكي: لا مفاوضات مع موسكو قبل انسحاب القوات الروسية

رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مجددا أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل انسحاب القوات الروسية، وذلك بعد لقاء مع وفد من زعماء عدد من الدول الأفريقية.

ووفقا لوكالة “انترفاكس-أوكرين” الأوكرانية للأنباء، قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف اليوم الجمعة، إن “السماح بأي مفاوضات مع روسيا طالما كان المحتل في أراضينا، يعني تجميد الحرب والألم والمعاناة”.

وطالب زيلينسكي بتعويضات وتسليم مجرمي الحرب، بعد الرحيل التام للقوات الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي سيطرت عليها روسيا في عام 2014.

والتقى زعماء أفارقة يتزعمهم الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوسا، الذي زار كييف، في محاولة للتوسط في الحرب المستمرة منذ حوالي 16 شهرا.

ولإنهاء ذلك، يعتزم الوفد الأفريقي أيضا التوجه إلى سان بطرسبرج في روسيا غدا السبت. ومن المتوقع أن يعقد اجتماعا مع الرئيس فلاديمير بوتين.