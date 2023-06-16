120 سورياً على الأقل كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة اليونان

120 سورياً على الأقل كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة اليونان

أكثر من 120 سورياً، الجزء الأكبر منهم لا يزال في عداد المفقودين، كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق الأربعاء قبالة السواحل اليونانية، وفق ما أفاد ناشطون وأهال وكالة فرانس برس.

وكان قارب الصيد يحمل على متنه مئات الأشخاص بينهم سوريون وفلسطينيون ومصريون وباكستانيون وغيرهم حين انقلب قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. وانتشل خفر السواحل اليونانيون 78 جثة من البحر، فيما تتضاءل آمال العثور على ناجين مع استمرار عمليات البحث.

وبحسب ناشطين وسكان سوريين، فإن غالبية الركاب السوريين يتحدرون من جنوب البلاد، وخصوصاً محافظة درعا.

وبناء على مقابلات مع عائلات ركاب، وثق “مكتب توثيق شهداء درعا” حتى الآن 55 مفقوداً و35 ناجياً من جنوب البلاد.

وبين المفقودين فتى كفيف في الخامسة عشرة فقط وشقيقته طبيبة (28 عاماً)، وفق ما قال عمه لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من مدينة نوى في محافظة درعا، مشيراً إلى أنهما سافرا مباشرة من دمشق إلى ليبيا.

وقال عم المفقود، طالباً عدم الكشف عن اسمه، “ليس لدينا أي خبر عنهما. ابن شقيقي كفيف ولا يعرف السباحة”. وأضاف باكياً “عاش الشاب حياة صعبة، يسمع دوي المعارك طيلة سنوات الحرب. عاش خائفاً وقد يكون مات خائفاً”.

وليس بوسع العائلة، وفق العم، أن ترسل أحدا إلى اليونان للبحث عن المفقودين على غرار عائلات أخرى سارع أفرادها، خصوصاً المغتربين منهم، للسفر إلى اليونان للاطمئنان الى أقاربهم.

وقال أحد الناشطين في “مكتب توثيق شهداء درعا”، طالباً عدم الكشف عن اسمه، “شبان وعائلات كثر يغادرون درعا بشكل كبير منذ فترة طويلة فالوضع هناك لا يحتمل أبداً إن كان معيشياً أو أمنياً”.

وأضاف “لذلك ليس من المستغرب أن نجد عدداً كبيراً من شبان درعا على مركب واحد”.

منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في العام 2018، طغت الفوضى الأمنية على درعا، كما يعاني سكانها على غرار كافة المناطق السورية من وضع معيشي مزر جراء الأزمة الاقتصادية التي نتجت من النزاع الدامي المستمر منذ 2011.