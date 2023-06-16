الأمين العام لأوبك: المنظمة لعبت دورا محوريا في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة

الأمين العام لأوبك: المنظمة لعبت دورا محوريا في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص اليوم الجمعة إن المنظمة لعبت دورا محوريا في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة في العالم وتوازنها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الغيص خلال احتفالية تستضيفها العاصمة العراقية (بغداد) بمناسبة الذكرى الماسية لتأسيس (أوبك) بحضور وزراء الطاقة والنفط في عدد من الدول الأعضاء.

وأشار الغيص إلى أن الاتفاق التاريخي المهم بتأسيس (أوبك) عام 1960 ساهم بالحفاظ على الحق السيادي للدول الخمس المؤسسة في ثرواتها الطبيعية وبالأخص النفطية وساهم برسم مسار عالمي جديد ومختلف استفادت منه جميع الدول المصدرة للنفط.

وأضاف أنه لذا كان من الطبيعي أن تنمو المنظمة لتصل إلى مكانتها الحالية باعتبارها عضوا حيويا ومؤثرا في قطاع الطاقة الدولي إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء فيها إلى 13 دولة منتجة للنفط وعلى نفس الأسس والمبادئ التي تأسست عليها المنظمة وهي التعاون والحوار والاحترام المتبادل.

وأكد أن (أوبك) ستواصل لعب دورها المحوري في أسواق الطاقة للحفاظ على توازنها واستقرارها من أجل أجيال اليوم والمستقبل.

وتأسست (أوبك) بجهود الكويت والسعودية والعراق وإيران وفنزويلا في اجتماع تاريخي انعقد في (صالة الشعب) بالعاصمة العراقية بغداد في 14 سبتمبر 1960.

وقررت المنظمة تأجيل الاحتفالات الخاصة بالذكرى ال60 لتأسيسها التي كان من المقرر إقامتها في بغداد عام 2020 بسبب تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).