الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا محملة بأسلحة

أعلن الجيش الأردني اليوم الجمعة إسقاط طائرة مسيرة محملة بأسلحة قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية القول إن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

وأوضح المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه أنه تبين بعد إسقاط الطائرة أنها تحمل أسلحة متعددة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد أن “القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

وتمتد الحدود الأردنية – السورية حوالي 350 كيلومترا وتشهد باستمرار محاولات تهريب مخدرات وتسلل يتعامل معها الجانب الأردني بحزم.