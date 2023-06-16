جانب من تسليم الجوائز

وزارة الإعلام تفوز بثلاث جوائز في الدورة الـ23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

16 يونيو، 2023
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فازت وزارة الإعلام الكويتية بثلاث جوائز في الدورة ال23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي اختتمت فعالياتها أمس الخميس بحفل فني على مسرح (قرطاج) في تونس.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد إذاعات الدول العربية أن مسلسل (صالح في قلب الفلك) الذي أنتجته إذاعة دولة الكويت فاز بالجائزة الأولى لمسابقات الدراما.

كما فاز تلفزيون دولة الكويت بجائزتين في المهرجان حيث حل برنامج (ماذا بعد) بالمركز الأول في فئة البرنامج الحواري من المسابقات التلفزيونية الرسمية فيما فاز برنامج (استوديو الاطفال) بالجائزة الثانية لمسابقة برامج الأطفال.

واختتمت في وقت متأخر من مساء أمس فعاليات الدورة ال23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي استضافتها تونس على مدى أربعة أيام تحت شعار (الفنون والثقافة تجمعنا).

وشاركت 15 هيئة تلفزيونية عضو في الاتحاد في المسابقة الرسمية لمختلف الفئات البرامجية والإخبارية منها 90 عملا في الأقسام الرئيسية للمسابقة و50 عملا في الأقسام الموازية فيما شاركت 14 إذاعة بإجمالي 129 عملا منها 108 أعمال في أقسام المسابقة الرسمية.

المصدر
كونا
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16 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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