الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رنظيره الإكاراتي الشيخ محمد بن زايد

بوتين يلتقي محمد بن زايد ويشيد بالعلاقات بين روسيا والإمارات

16 يونيو، 2023
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلاقات بلده مع الإمارات العربية المتحدة الجمعة أثناء لقائه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سانت بطرسبورغ.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة في بداية الاجتماع الذي عقد على هامش قمة اقتصادية في ثاني أكبر مدن روسيا، إن “الإمارات شريك جيد للغاية”.

وشكر بوتين الشيخ محمد بن زايد على مساهمة الإمارات في تبادل أسرى وسجناء بين روسيا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

من جهته، قال الرئيس الإماراتي إنه يؤيد “خفض التصعيد” والتوصل إلى “حلول سياسية” للنزاع الأوكراني.

وأضاف أنه ناقش مع بوتين “الشراكة الاستراتيجية” بين بلديهما، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وتتعاون روسيا والإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق عبر تحالف أوبك بلاس النفطي.

كما أن دبي واحدة من العواصم العالمية القليلة التي أبقت على رحلات مباشرة إلى موسكو بعد بدء النزاع في أوكرانيا، ما يسمح للإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من تدفق كبير للسياح الروس.

المصدر
أ ف ب
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16 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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