العاصمة الإماراتية أبوظبي

الإمارات ترفع الحظر عن منح اللبنانيين تأشيرات دخول قريبا

16 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

قال مسؤول إماراتي لرويترز اليوم الخميس إن بلاده سترفع خلال الأيام المقبلة حظرا مؤقتا على منح تأشيرات دخول للمواطنين اللبنانيين.

وقال المسؤول الإماراتي إن القيود المؤقتة ترجع لمخاوف أمنية، وأضاف أنها تخضع لمراجعة مستمرة وأنها ستُرفع عن فئات محددة من التأشيرات خلال الأيام المقبلة. ولم يستطرد في التفاصيل.

وأفاد مواطنون لبنانيون في الأسابيع الماضية بأن الإمارات لا تمنح اللبنانيين خارجها تأشيرات دخول.

وقال وكيلا سفر في لبنان لرويترز إنهما غير قادرين على طلب تأشيرات لدخول اللبنانيين إلى الإمارات من خلال النظام المعتاد عبر الإنترنت، لكن الوكيلين قالا إنهما لم يتلقيا أي تعليمات أو تغييرات جديدة بشأن اشتراطات الدخول.

وقال أحد الوكيلين إنه في الحالات السابقة، حينما علقت الإمارات منح التأشيرات، كان القرار نتيجة لحظر تقني على طلب التأشيرات من دون صدور تعليمات رسمية، مثلما هي الحال الآن.

وقال أحد خطوط المساعدة التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اليوم الخميس إن اللبنانيين خارج الإمارات لن يحصلوا بشكل مؤقت على تأشيرات بناء على تعليمات وزارة الداخلية.

ولم تعلق وزارة الشؤون الخارجية اللبنانية.

المصدر
رويترز
الوسوم
16 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

أمين مجلس التعاون: مساعدات دول الخليج منذ بداية الأزمة السورية تتجاوز 8 مليارات دولار

15 يونيو، 2023

“الهلال الأحمر” توقع اتفاقية لدعم مستشفى “المقاصد” في بيروت

15 يونيو، 2023

السعودية تفتح خط “صنعاء-جدة” الجوي تسهيلا على الحجاج اليمنيين

15 يونيو، 2023

استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

15 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى