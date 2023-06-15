الأركان العامة للجيش الكويتي

رئاسة الأركان: تعرض 17 طالباً من المتطوعين ضمن دورة الطلبة ضباط الصف لحالات تسمم بسيطة بعد تناولهم وجبات غذائية

15 يونيو، 2023
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أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة للجيش الكويتي تعرض (17) طالباً من المتطوعين ضمن دورة الطلبة ضباط الصف البالغ عددهم (644) والتي تعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والافراد إلى (حالات تسمم بسيطة) وذلك بعد تناولهم وجبات غذائية.

وقامت قيادة المعهد فور وقوع الحدث باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الطبية اللازمة لإسعاف المصابين الذين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج اللازم.

وشكلت رئاسة الأركان العامة للجيش فور وقوع الحدث لجنة تحقيق بهدف الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حالات التسمم، وذلك بهدف محاسبة الجهة المتسببة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتؤكد رئاسة الأركان حرصها على صحة وسلامة جميع أبنائها من منتسبي الدورات واهتمامها بتوفير كافة أشكال الرعاية والاهتمام والمتابعة لهم.

ونوهت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بدورها على استعداد دائم للإجابة والتوضيح حول أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أوعدم الدقة، وذلك من خلال التواصل المباشر معها أومن خلال متابعة ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر
الجيش الكويتي
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15 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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