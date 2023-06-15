الاتحاد الأوروبي يعتبر أن “هواوي” و”زد تي إي” الصينيتين تشكّلان خطرا على أمن التكتل

الاتحاد الأوروبي يعتبر أن “هواوي” و”زد تي إي” الصينيتين تشكّلان خطرا على أمن التكتل

حذّرت المفوضية الأوروبية الخميس من أن شركتي الاتصالات الصينيتين العملاقتين “هواوي” و”زد تي إي” تشكلان خطرا على أمن الاتحاد الأوروبي، وأعلنت أنها لن تستخدم خدمات تعتمد على هاتين الشركتين.

وجاء في بيان للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن “المفوضية تعتبر أن هواوي وزد تي أي تشكّلان في الواقع مخاطر أكبر بكثير من غيرهما من مزودي خدمات الجيل الخامس”.

وتابع البيان أن المفوضية “ستتّخذ تدابير أمنية مناسبة لكي لا يصار إلى شراء خدمات اتصالات تعتمد على معدّات مزوّدي الخدمات هذين”.

ودعا مفوّض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون الدول الـ27 الأعضاء والشركات المشغّلة لخدمات الاتصالات إلى استبعاد معدّات “هواوي” و”زد تي إي” من شبكاتها المحمولة.

وحذّر بروتون في مؤتمر صحافي في بروكسل من مواصلة الاعتماد على خدمات ومعدّات “يمكن أن تتحوّل إلى سلاح ضد مصالحنا”، مشددا على أن هذا الأمر “يمكن أن يشكل خطرا كبيرا جدا على أمننا المشترك”.

بحسب المفوضية، عمدت 24 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إما إلى تبني القواعد وإما إلى البدء بوضع الأسس لمنح السلطات الوطنية صلاحية فرض قيود.

لكن بروتون أشار إلى أن عشر دول أعضاء فقط، لم يسمّها، استخدمت القواعد لتقييد أو استبعاد مزوّدين يشكّلون مخاطر كبيرة.

وتابع “إنه بطء شديد ويشكل مخاطر أمنية كبرى ويعرّض للخطر الأمن المشترك للاتحاد”.

تأتي الخطوة بعد خمس سنوات على استحداث المفوضية قواعد صارمة على خدمات الجيل الخامس من دون أن تفرض حظرا على أي مزوّد ومن دون أن تشير إلى هواوي بالتحديد.

ويشكّل الإعلان الصادر الخميس تحوّلا للتكتل ويعكس نهجا أكثر تشددا تجاه الصين، مع الحفاظ على الروابط القائمة مع بكين.

تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على أوروبا لاستبعاد الشركتين على خلفية هواجس على صلة بالأمن القومي، والعام الماضي فرضت حظرا على استيراد أو بيع معدّات اتصالات من شركات صينية، بما فيها “هواوي” و”زد تي إي”.

وسبق أن أعربت واشنطن عن مخاوف من إمكان اختراق الاستخبارات الصينية معدّات هواوي.

كذلك استبعدت بريطانيا هواوي من مشاريع تطوير شبكات الجيل الخامس في البلاد.