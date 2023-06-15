قطر تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في العراق

تعتزم قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في العراق خلال السنوات القادمة وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية الحكومية عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

أجرى أمير قطر اليوم الخميس زيارة رسمية إلى العراق تم خلالها التوقيع على مذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى.

كذلك وقع الجانبان على إعلان نوايا مشترك بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار. كما تم التوقيع على مذكرات تعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وإمداد العراق بالغاز المُسال، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

يسعى العراق لتأمين احتياجاته من الغاز المسال حيث يستورد 40 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من إيران، وأدّى التوقف السابق للإمدادات إلى فقدان ما يفوق 7000 ميغاواط من الكهرباء، مما وصل بالطاقة الإنتاجية إلى حوالي 15 ألف ميغاواط، في حين أنَّ المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24 ألف ميغاواط،

كانت تصريحات رسمية عن مسؤولين عراقيين أكدت على سعي العراق لمشاركة مؤسسات قطرية في مشروع طريق التنمية وهو مشروع يسعى العراق من خلاله ليصبح مركزاً إقليمياً للنقل يربط بين أوروبا والخليج. يبلغ طول المشروع 1200 كيلومتر، ويمتد من الحدود مع تركيا في الشمال إلى الخليج في الجنوب.