الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان يفوز بجائزة “شخصية العام” من شركة “The Energy Year”

فاز الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان بجائزة «شخصية العام»، وذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها شركة «The Energy Year» بمناسبة إطلاق كتاب «The Energy Year – Kuwait 2023».

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت في فندق «والدورف أستوريا» بمجمع الأفنيوز، حضوراً كبيراً من أقطاب وممثلي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية المختلفة في الكويت، حيث ألقى الرئيس التنفيذي كلمة شكر فيها الحضور والقائمين على إصدار الكتاب، معرباً عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية.

وذكر العيدان بأن الكتاب يحوي الكثير من المعلومات عن الشركة، بما في ذلك الافتتاحية والمقابلة الخاصة التي تتحدث عن إنجازات الشركة، ودورها الحيوي في صناعة النفط والغاز. ونوه بجهود الشركة في تحقيق المزيد من الإنجازات والحفاظ على موقعها كواحدة من كبرى الشركات الموثوقة التي تزود العالم بالطاقة، متعهداً بأن تواصل الشركة جهودها في رحلة النجاح والتميّز بخطوات ثابتة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان