أمين مجلس التعاون: مساعدات دول الخليج منذ بداية الأزمة السورية تتجاوز 8 مليارات دولار

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس إن إجمالي المساعدات المقدمة من الدول الخليجية منذ بداية الأزمة السورية بلغ أكثر من ثمانية مليارات دولار.

وأضاف البديوي في كلمة لدى مشاركته في أعمال مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة أن إجمالي عدد الأشقاء السوريين المقيمين في دول المجلس بلغ أكثر من مليوني مقيم مؤكدا أنهم “يتمتعون بالحقوق والمزايا كافة التي تكفل لهم حياة كريمة”.

وأكد على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون في أعمال دورته ال43 في الرياض في ديسمبر الماضي حيث أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية كما أكد على أهمية استمرار الجهود كافة لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون رحبت بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتجديد تفويض مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهرا مما سيخفف من معاناة الشعب السوري ويساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

كما ذكر بأنه في إطار الخطوات العملية المتخذة للتدرج نحو حل الأزمة السورية فقد رحبت دول المجلس بقرار جامعة الدول العربية الوزاري بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها كما رحبت بالجهود العربية لحل الأزمة في سوريا بشكل خطوة مقابل خطوة على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في الأول من مايو الماضي.

وانطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم أمس الأربعاء أعمال مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة ويستمر حتى اليوم إذ يوفر منبرا لتأكيد الدعم المستمر من المجتمع الدولي للشعب السوري واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.

وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري في وقت سابق من اليوم ما تعهد به العام الماضي بشأن تقديم 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) للشعب السوري العام الحالي و560 مليون يورو (606 ملايين دولار) العام المقبل.