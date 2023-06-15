المهاجم الفرنسي كيليان مبابي

مبابي يؤكد أن البقاء في باريس سان جرمان هو “خياري الوحيد”

15 يونيو، 2023
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أعاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي التأكيد الخميس على أن “البقاء” في نادي باريس سان جرمان كان “الخيار الوحيد”، رافضاً الخوض في تفاصيل المشادة مع النادي بعد رفضه تمديد عقده إلى ما بعد العام 2024.

وقال الدولي الفرنسي بطل العالم 2018 ووصيف 2022 عن الرسالة التي بُعثت إلى مسؤولي النادي الباريسي “لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد. لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص”.

وخلال تواجده كقائد للمنتخب الفرنسي في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة جبل طارق ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024، سُئل مبابي أيضاً عن رد فعل سان جرمان الذي يقول الآن إنه جاهز لبيعه في الصيف إذا واصل رغبته في عدم تمديد عقده، فقال “لا، ليس هناك ما يصدمني”.

المصدر
أ ف ب
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15 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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