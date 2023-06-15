“التربية” تؤكد نجاح حملة “استعد” في مكافحة الظواهر السلبية بالمدارس

أكدت وزارة التربية نجاح حملة (استعد) في مكافحة الظواهر السلبية في المدارس والتي اطلقتها الوزارة قبل بدء امتحانات صفوف النقل من خلال تقديم خدمات علمية للطلبة عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الوهيدة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن نجاح خطة الوزارة انعكس على لجان الامتحانات في المناطق التعليمية فضلا عن التزام من الطلبة الكبير بضوابط وأنظمة الامتحانات.

وأضاف الوهيدة أن نسبة الحرمان في اختبارات الصف ال12 انخفضت مقارنة مع العام الدراسي الماضي إذ تراجعت النسبة مع انتهاء الاسبوع الاول إلى أكثر من 77 في المئة في القسم العلمي وإلى 80 في المئة في القسم الأدبي.

وأشار الى اهتمام الطلبة بالاستفادة من خدمات (التربية) على منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي لاقت تفاعلا كبيرا مبينا أن حملة (استعد) قدمت العديد من الخدمات منها التأهيل النفسي والصحي والتربوي للطلبة.

وأضاف أن هذه الخدمات قام بها متخصصون حرصوا على تقديم النصائح للطلبة وتأهيلهم لدخول الامتحانات بحالة نفسية عالية مع تحذيرات بضرورة عدم مخالفة الأنظمة والقوانين مشيرا الى استمرار الحملة لحين صدور نتائج الثانوية العامة.

وأوضح أن الوزارة قامت بعملية تدوير واسعة لرؤساء اللجان على مستوى المناطق التعليمية للتخلص من كل السلبيات التي رصدت سابقا ولضبط عملية الامتحانات مؤكدا الحرص على تحقيق الشفافية والعدالة في الامتحانات وإعطاء كل طالب حقه ومنع الظواهر السلبية التي تشوه العملية التعليمية.