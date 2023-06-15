“الهلال الأحمر” توقع اتفاقية لدعم مستشفى “المقاصد” في بيروت

وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس اتفاقية لإعادة تأهيل وترميم وتجهيز قسم الأمراض النسائية والتوليد في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في حفل أقيم بمبنى المستشفى حيث وقع عن جمعية الهلال الاحمر الكويتي الأمين العام مها البرجس وعن المستشفى نائب المدير العام الدكتور محمد حمندي بحضور رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فيصل سنو وموفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى لبنان الدكتور مساعد العنزي.

وقالت البرجس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “هذا الدعم يأتي في إطار مساعدة المستشفيات اللبنانية وتحسين خدماتها الصحية والطبية التي تضررت بسبب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020”.

وأضافت أن الجمعية ستتولى الإشراف على إعادة ترميم وتجهيز قسم الأمراض النسائية والتوليد في المستشفى بتمويل سخي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى دور مستشفى جمعية المقاصد الخيرية في تقديم الدعم الصحي والخدمات الطبية للبنانيين واللاجئين الأمر الذي يجعل من دعمه أمرا مهما يصب في خدمة الإنسانية.

من جهته أعرب سنو في تصريح مماثل ل(كونا) عن اطمئنانه على مستقبل الجمعيات الخيرية في لبنان رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لوجود “شركاء لنا من مختلف الجمعيات العربية والدولية ومنها الهلال الأحمر الكويتي”.

ولفت سنو إلى أن مستشفى المقاصد يعاني ضغطا كبيرا خصوصا في قسم الولادة بسبب تزايد أعداد اللاجئين السوريين في لبنان ووجود المستشفى في منطقة قريبة من (مخيم صبرا) للاجئين الفلسطينيين إضافة إلى المواطنين اللبنانيين.

واعتبر أن هذه الاتفاقية الموقعة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تعد تمويلا حيويا سيسهم في استمرار عمل قسم الأمراض النسائية والتوليد على أكمل وجه وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية.

وأشاد سنو بجهود الهلال الاحمر الكويتي في دعم القطاع الصحي في لبنان “الذي كان له الأثر الكبير في استمرار الخدمات الطبية للمواطنين وغيرهم” بعد “كارثة انفجار مرفأ بيروت”.

كما قام وفد الهلال الأحمر الكويتي مع إدارة المستشفى بعد توقيع الاتفاقية بجولة على القسم الذي سيتم إعادة تأهيله وتجهيزه واطلع على وضعه وقدرته الاستيعابية الحالية.

وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي من أوائل المبادرين إلى مساعدة لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت بإرسال فرق ميدانية وتقديم الدعم المباشر لعدد كبير من المستشفيات المتضررة من جراء الانفجار.