“التجارة”: مراقبة 39 سلعة أساسية بالجمعيات التعاونية والأسواق الموازية

أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس مراقبتها 39 سلعة أساسية تهم المستهلك في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومطابقتها لما هو مدون في نظام البرنامج الآلي لمراقبة الأسعار لدى الوزارة.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن فريقا من المفتشين في إدارة الجهاز الفني للاشراف على السلع وتحديد أسعارها قام بجولة تفتيشية على إحدى الجمعيات التعاونية في محافظة العاصمة للتأكد من توافر السلع والأسعار المقدمة للمستهلكين.

ونقل البيان عن مدير إدارة الجهاز الفني بالوزارة فيصل الأنصاري قوله “إن الجولة التفتيشية أسفرت عن تأكد فريق المفتشين من توافر السلع وعدم وجود ارتفاعات مصطنعة في الأسعار ومطابقتها لما هو مدون في البرنامج الآلى لمراقبة الأسعار”.

وأضاف الأنصاري أنه تم مراقبة أسعار السلع الأساسية ومنها على سبيل المثال (الأرز والزيوت والألبان والدجاج المجمد) مؤكدا استقرار أسعارها.