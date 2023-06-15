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السعودية تفتح خط “صنعاء-جدة” الجوي تسهيلا على الحجاج اليمنيين

15 يونيو، 2023
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الخميس فتح خط جوي من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تسهيلا على الحجاج اليمنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا عن الوزارة أكدت فيه أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام وضمان سلامتهم وأمنهم.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي أيضا امتدادا لدعم الشعب اليمني والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار وتلبية لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم مناسك الحج والعمرة.

وشددت على حرص المملكة العربية السعودية على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

المصدر
وكالات
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15 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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