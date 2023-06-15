المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية في ثامن زيادة خلال أقل من عام في إطار سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم في منطقة اليورو.

وقال البنك في بيان “التضخم يتباطأ لكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة جدا”. وأضاف أن سعر الفائدة على الودائع، وهو المعيار القياسي، بلغ 3,50% وهو أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2001.

لكن المؤسسة لم تكشف عن نواياها المستقبلية، فيما يتوقع كثير من المراقبين زيادة جديدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعها في تموز/يوليو.

واكتفى البنك في بيانه بالتأكيد على أن قراراته المستقبلية ستهدف إلى “عودة سريعة للتضخم إلى الهدف متوسط الأجل البالغ 2%”.

وأضاف أن معدلات الفائدة “سيتم إبقاؤها عند هذه المستويات طالما كان ذلك ضروريًا” وستتخذ المؤسسة قراراتها بناء على البيانات والتوقعات في حينه.

بعد عقد من معدلات الفائدة المتدنية، شرع البنك المركزي الأوروبي في جولة غير مسبوقة من التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

من خلال رفع أسعار الفائدة، يقلل المركزي الأوروبي من الطلب على القروض وبالتالي الاستثمار واستهلاك الأسر والشركات على حد سواء، ما يؤدي إلى تباطؤ الطلب وبالتالي الضغط على الأسعار.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار أربع نقاط مئوية منذ تموز/يوليو 2022.