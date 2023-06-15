خط غاليري ترعى معرض مشاريع التخرج وحفل التكريم لخريجي كلية العمارة بجامعة الكويت

خط غاليري ترعى معرض مشاريع التخرج وحفل التكريم لخريجي كلية العمارة بجامعة الكويت

15 يونيو، 2023
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أعلنت شركة خط غاليري الرائدة في مجال صناعة الهدايا والكماليات، عن رعاية معرض مشاريع التخرج وحفل التكريم لخريجي كلية العمارة بجامعة الكويت.

وقال عبدالرحمن بورحمه الشريك المدير في خط غاليري: ندعم الشباب الوطني المبدع ونمكنهم من نقل فنونهم المخطوطة والمرسومة إلى أرض الواقع لتكون منتجات تلامس الناس والجمهور، مضيفا أن خط جاليري تضيء الطريق لخريجي كلية العمارة في جامعة الكويت.

وتحظى خط غاليري بسمعة ممتازة في السوق المحلي والخليجي. وتمتلك مجموعة واسعة من المنتجات الفاخرة والمبتكرة والاكسسوارت المنزلية التي تلبي الذوق الكويتي والخليجي.

وعبّر الخريجون والحضور عن شكرهم العميق لشركة خط جاليري على دعمها المستمر للتعليم والشباب.

من حفل التكريم لخريجي كلية العمارة بجامعة الكويت
من حفل التكريم لخريجي كلية العمارة بجامعة الكويت
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15 يونيو، 2023
0 18 أقل من دقيقة

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