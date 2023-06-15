“قوة الإطفاء” تعلن السيطرة على حريق مستودعات بالعارضية الصناعية

أعلنت قوة الإطفاء العام أن ستة من فرقها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم الخميس في عدد من المستودعات بمنطقة العارضية الصناعية.

وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام ب(الاطفاء) في بيان صحفي إن الحريق لم يسفر عن أي اصابات تذكر مشيرة إلى تواجد رجال الشرطة والطوارئ الطبية في موقع الحريق.

وأوضح البيان أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم يفيد بنشوب حريق في منطقة العارضية الصناعية وتم على الفور توجيه ستة مراكز إطفاء مضيفا أنه عند وصول الفرق تبين نشوب حريق في عدد من المستودعات تحتوي على مواد غذائية واستهلاكية وقطع غيار واجهزة إلكترونية.

وأفاد بأن الفرق باشرت على الفور بمكافحة الحريق ومحاصرته لعدم انتشاره للمستودعات الاخرى لافتا إلى أن مساحة الحريق كانت تقارب 5000 متر مربع من اصل المساحة الاجمالية 10000 متر مربع.

وذكر أن عملية المكافحة كانت بمتابعة من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح من خلال التواصل مع قائد موقع الحريق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.

وأشار إلى حرص الوزير على الاطمئنان على سلامة ابنائه واخوانه رجال الاطفاء حيث كلف الفريق المكراد بإيصال شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة في الحريق.