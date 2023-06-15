أمين عام “أوبك” يؤكد أهمية الدور التاريخي للدول الخمس المؤسسة للمنظمة

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص اليوم الخميس أهمية الدور التاريخي الذي اضطلعت به الدول الخمس التي أسست المنظمة.

وقال الغيص في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتضان العاصمة بغداد غدا الجمعة احتفالات الذكرى ال60 لتأسيس منظمة (أوبك) ان الاحتفال بهذه الذكرى “يعد فرصة لتجديد التزامنا بالمبادئ الراسخة والاساسية التي قامت عليها المنظمة فضلا عن استذكار ماضينا الذي سيكون مصدر الهام لتحقيق مستقبل مشرق وناجح”.

واضاف ان “العراق احتضن اول اجتماع تأسيسي عام 1960 وبالتالي فإن الاحتفالية في بغداد بهذه المناسبة ستكون فرصة لجميع افراد اسرة المنظمة للتفكير في تاريخنا الاستثنائي والاحتفال بنجاحاتنا”.

وأشار إلى أن “حكمة الأعضاء المؤسسين قادت الى انشاء هذه المنظمة التي اصبحت كيانا متميزا بمكانتها وتأثيرها في اسواق الطاقة العالمية”.

وأكد الغيص أن العمل المشترك يؤدي دائما إلى نتائج اكبر والوحدة تظل دائما مصدر قوة لافتا إلى ان الهدف الرئيسي للمنظمة يقوم على ضمان استقرار اسواق النفط العالمية بما يخدم مصالح الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر ان يشارك فى احتفالية (اوبك) وزراء النفط والطاقة فى الدول الاعضاء بالمنظمة اضافة الى عدد من الوزراء من الدول المنتجة للنفط من خارج (اوبك) الى جانب عدد كبير من المسؤولين في قطاع النفط والطاقة من مختلف دول العالم.

يذكر ان منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) اجلت الاحتفالات الخاصة بالذكرى ال60 لتأسيس المنظمة والتي كان من المقرر اقامتها في بغداد عام 2020 وذلك بسبب جائحة فيروس (كورونا) آنذاك.

وأسست منظمة (أوبك) بجهود كل من فنزويلا والسعودية وإيران والعراق والكويت في 14 سبتمبر 1960 في اجتماع تاريخي انعقد فى صالة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد.