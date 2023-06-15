الخالد يوجه بمنح 786 ضابطاً بالجيش الكويتي من رتبة “عميد” وسام الواجب العسكري من الدرجة الممتازة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تعليماته بالعمل على الانتهاء من جميع الاجراءات الادارية اللازمة بمنح (786) ضابطاً بالجيش الكويتي من رتبة “عميد” وسام الواجب العسكري من الدرجة الممتازة وذلك بعد استيفائهم لشروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.

وتأتي تعليمات الشيخ طلال الخالد بمنح هذا الوسام استكمالا لترجمة توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع لمنتسبي القوات المسلحة، وتأكيداً لحرصها الدائم على منحهم كافة حقوقهم التي نص عليها القانون، والتي تسهم بدورها تحقيق العدل والمساواة بينهم، ورفع روحهم المعنوية ودفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء، كما أن منح هذا الوسام يأتي تقديراً وتكريماً لمنتسبي الجيش الكويتي، الذين كانوا ولازالوا يجددون بتضحياتهم وبطولاتهم العهد والولاءٍ والوفاء لوطنهم الغالي وقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي.