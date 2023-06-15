صحراء السالمي تلألأت أجرامها ترحيبا بطلبة وطالبات جامعة الكويت في رحلة ماتعة رصدوا أفلاكها

احتضنت صحراء السالمي ثلة من طلبة وطالبات جامعة الكويت شاركوا في رحلة علمية لرصد النجوم بعنوان (سماء الكويت) وبالتعاون مع مركز التقدم العلمي للنشر أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ووصف القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور ضاري الحويل في بيان له اليوم الخميس الرحلة بالتعليمية الممتعة معتبرا أنها الأولى من نوعها.

وأضاف الحويل أن هدف الرحلة إثراء حصيلة الطلبة الثقافية والعلمية بعلوم الفلك والمناخ والأرصاد الجوية باستكشاف العديد من الأجرام السماوية والنجوم والمذنبات والمجرات منوها بمشاركة الراصد الفلكي محمد العبيدي والمصور عبدالله الحربي في هذه الرحلة الممتعة.

وأكد أن إقبال الطلبة والطالبات من مختلف الكليات على المشاركة في الأنشطة العلمية يسهم بتعزيز الشراكة المجتمعية الفعالة ذات القيمة والجودة العالية بين كل الجهات والقطاعات مشيدا بدور ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدائم مع جامعة الكويت.

طلبة وطالبات جامعة الكويت في رحلة رصد النجوم

طلبة وطالبات جامعة الكويت في رحلة رصد النجوم

طلبة وطالبات جامعة الكويت في رحلة رصد النجوم