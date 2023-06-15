لأول مرة صحراء السالمي احتضنت طلبة وطالبات جامعة الكويت في رحلة رصد النجوم

صحراء السالمي تلألأت أجرامها ترحيبا بطلبة وطالبات جامعة الكويت في رحلة ماتعة رصدوا أفلاكها

15 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

احتضنت صحراء السالمي ثلة من طلبة وطالبات جامعة الكويت شاركوا في رحلة علمية لرصد النجوم بعنوان (سماء الكويت) وبالتعاون مع مركز التقدم العلمي للنشر أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ووصف القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور ضاري الحويل في بيان له اليوم الخميس الرحلة بالتعليمية الممتعة معتبرا أنها الأولى من نوعها.

وأضاف الحويل أن هدف الرحلة إثراء حصيلة الطلبة الثقافية والعلمية بعلوم الفلك والمناخ والأرصاد الجوية باستكشاف العديد من الأجرام السماوية والنجوم والمذنبات والمجرات منوها بمشاركة الراصد الفلكي محمد العبيدي والمصور عبدالله الحربي في هذه الرحلة الممتعة.

وأكد أن إقبال الطلبة والطالبات من مختلف الكليات على المشاركة في الأنشطة العلمية يسهم بتعزيز الشراكة المجتمعية الفعالة ذات القيمة والجودة العالية بين كل الجهات والقطاعات مشيدا بدور ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدائم مع جامعة الكويت.

طلبة وطالبات جامعة الكويت في رحلة رصد النجوم
طلبة وطالبات جامعة الكويت في رحلة رصد النجوم
طلبة وطالبات جامعة الكويت في رحلة رصد النجوم
المصدر
كونا
الوسوم
15 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم في سريلانكا

14 يونيو، 2023

“العجيري العلمي”: دخول موسم نجم التويبع 20 الجاري ويستمر 13 يوما

14 يونيو، 2023

شراكة سعودية صينية جديدة لتصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية

12 يونيو، 2023

مؤسس “تشات جي بي تي” يتوقع ثورة في مجال التعليم بفعل الذكاء الاصطناعي

12 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى