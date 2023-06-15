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استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

15 يونيو، 2023
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استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية صباح اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن الشاب خليل أنيس (20 عاما) أصيب برصاصة من النوع الحي في رأسه ونقل بحالة خطيرة إلى المستشفى حيث أعلن استشهاده.

من جهتها قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع أكثر من 150 حالة اختناق بالغاز خلال المواجهات التي شهدتها المدينة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الحالي 161 فلسطينيا بينهم 28 طفلا.

المصدر
وكالات
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15 يونيو، 2023
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