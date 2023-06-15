“الارصاد الجوية”: نهاية أسبوع حارة نهارا ومائلة للحرارة ليلا والرياح شمالية غربية مثيرة للغبار

توقعت الارصاد الجوية اليوم الخميس أن يكون طقس نهاية الاسبوع حارا نهارا ومائلا للحرارة ليلا والرياح شمالية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار.

وقال مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية على فترات وتكون مثيرة للغبار وقد تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتوقع القراوي طقسا حارا نهار اليوم ورياحا شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات من 12 الى 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وذكر ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم ما بين 44 و46 والبحر من خفيف إلى معتدل الموج من 2 الى 5 أقدام وأن يكون الطقس ليلا مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 12 الى 35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى من 30 الى 32.

وبالنسبة لنهار غد الجمعة توقع القراوي طقسا حارا ورياحا شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة من 20 الى 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار بينما تكون درجات الحرارة العظمى ما بين 42 و44 وحالة البحر من معتدل الى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

أما حالة الطقس ليلا فستكون مائلة للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 الى 35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى من 29 الى 31 والبحر من خفيف الموج إلى معتدل من 2 الى 5 أقدام.

وتوقع أن يكون طقس نهار السبت حارا والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى ما بين 42 و44 وحالة البحر من معتدل الى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

أما ليلا فتوقع القراوي طقسا مائلا للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 الى 35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى من 28 الى 30 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 الى 5 أقدام.