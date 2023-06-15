السفير طارق البناي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جزر البهاما

السفير طارق البناي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جزر البهاما

قدم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدولة الكويت لدى كومنولث جزر البهاما إلى الحاكم العام السير كورنيليوس الفن سميث وذلك في حفل مراسم أقيم في مدينة ناساو.

وذكر مكتب السفير البناي في بيان اليوم الخميس أنه نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما إلى السير كورنيليوس الفن سميث مشيدا بالعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأعرب السفير البناي خلال لقاء المسؤولين في جزر البهاما عن تطلع دولة الكويت للعمل على تعزيز وتطوير العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لافتا إلى أن الكويت تعد أول دولة عربية تنشئ علاقات دبلوماسية مع جزر البهاما.

واجتمع السفير البناي خلال زيارته لجزر البهاما مع كل من رئيس الوزراء فيليب دايفيس ووزير الخارجية فريدريك ميتشيل ووزيرة المواصلات والاسكان جوبيث كولبيديفيس ومع وزير الأشغال والمرافق الفريد سيرز وكذلك مع وزيرة التربية والتدريب الفني والمهني جلينيس هانا-مارتن.