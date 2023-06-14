قيس سعيد: تونس لن تكون حارسة إلا لحدودها

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن تونس لن تحرس إلا حدودها في وقت تجري فيه محادثات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي من أجل جهود أكبر للحد من التدفق الكبير للمهاجرين عبر السواحل التونسية.

وقال سعيد في مكالمة مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في بيان نشرته الرئاسة التونسية، إن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.

يأتي تصريح سعيد بينما يستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة إصلاح نظام الهجرة واللجوء، والذي تضمن إشارات غير رسمية بإمكانية ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلد ثالث “آمن”، وهو ما ينطبق نظريا على تونس من بين دول أخرى.

وقال سعيد إن تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، لافتا إلى أن “هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت في زيارة لها إلى تونس عن حزمة من المساعدات المالية تفوق مليار يورو في خطة تهدف لانعاش الاقتصاد والمالية العامة لتونس مقابل اتفاق يحد من تدفق المهاجرين عبر سواحلها.

ويطالب الرئيس سعيد بمؤتمر دولي يجمع دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط للتوصل إلى حل جماعي للهجرة غير النظامية.