الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: انجاز “الوسيط المركزي” بداية العام المقبل

قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي اليوم الأربعاء إن البورصة بصدد إنجاز “الوسيط المركزي” بداية العام المقبل 2024 بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العصيمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش “اليوم المؤسسي العاشر لبورصة الكويت” المنعقد في العاصمة البريطانية لندن تزامنا مع مؤتمر البورصات الخليجية الذي ينظمه بنك (إتش إس بي سي) في الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري.

وأضاف العصيمي أن بورصة الكويت أيضا بصدد طرح صناديق المؤشرات (اي تي افس) وسوق السندات التجارية لتتمكن من طرح المشتقات المالية التي طال انتظارها وأنه ستجري مناقشة الخيارات التي يبحث عنها المستثمر المحلي الأجنبي.

كما نبه إلى أن البورصة تعمل على إطلاق قواعد رئيسية هي تحسين بيئة ما قبل التداول والتداول وما بعد التداول مشيرا إلى وجود العديد من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع هيئة أسواق المال وحكومة الكويت وأنه جرى تعديل قواعد الادراج لتركز على المعايير العالمية وكمية الأسهم الممنوحة للتداول من جانب الشركة المدرجة.

وأفاد بأن البورصة شكلت فريق عمل متخصصا لزيارة الشركات العائلية والتجارية بداخل الكويت وخارجها في محاولة لاستقطاب الشركات لإدراج أسهمها مشيرا إلى “وجود اقبال كبير من الشركات التي تجري إعادة الهيكلة وتحاول التنسيق مع مديري الإصدار ونأمل أن نرى إدراجات نوعية في الفترة المقبلة”.

وأشار إلى أن “اليوم المؤسسي للبورصة الذي تقيمه بورصة الكويت منذ عام 2017 يهدف إلى “جذب أكبر عدد من الشركات المدرجة سواء في السوق الأول أو السوق الرئيسي لوضعهم أمام المستثمر الاجنبي في لقاءات أحادية وجماعية توضح جاذبية السوق المالي الكويتي للمستثمرين الأجانب”.

من جانبه شدد ممثل وزير المالية مدير إدارة الدين العام بالوزارة عبد العزيز الملا على أهمية العمل على تطوير الدين العام المحلي بما يتوافق مع أهداف رؤية “كويت جديدة 2035”.

وذكرت بورصة الكويت في بيان لها أن الملا أعرب عن شكره لبورصة الكويت وبنك (إتش إس بي سي) على إتاحة الفرصة لطرح خطة الدولة لتنويع الاقتصاد على المستثمر الدولي مضيفا أن للقطاع الخاص دورا مهما بالمساهمة فيه.

وأشار البيان إلى أن “اليوم المؤسسي للبورصة” جمع 12 شركة مدرجة في “السوق الأول” من ضمنها شركة بورصة الكويت بأكثر من 50 شركة استثمار وإدارة الأصول المالية العالمية في أكثر من 80 اجتماعا مباشرا.

كما لفت البيان إلى أن ممثلي البنوك الاستثمارية العالمية وشركات إدارة الاصول المالية اكتسبوا أثناء الاجتماعات فهما أعمق للأداء المالي واستراتيجيات العمل للشركات المدرجة في سوق المال الكويتي.

بدرهم استعرض رؤساء البورصات الخليجية وقياديوها في مؤتمر البورصات الخليجية مزايا الاستثمار في المنطقة وكل دولة فيها.

وضم المؤتمر ممثلي الكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين وتخللته جلسات نقاشية لتعريف المستثمرين بالتوقعات الاقتصادية في كل بلد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومثل الكويت في الحلقة النقاشية كل من الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي ورئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية عبدالعزيز الملا ممثلا عن وزير المالية في حين أدار الجلسة كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك (اتش اس بي سي) لشؤون أوروبا والشرق الأوسط سايمون ويليامز.