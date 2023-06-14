الصحة: فتح باب التسجيل للبعثات والإجازات الدراسية للعام 2023-2024 لموظفي الوزارة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن فتح باب التسجيل للبعثات والإجازات الدراسية للعام 2024/2023 لموظفي الوزارة.

وأوضحت أن “على الراغبين في الالتحاق بالبعثات والاجازات الدراسية من موظفي الوزارة التسجيل عبر الرابط الالكتروني عن طريق مسح Qr الخاص بذلك على ان يكون التسجيل من تاريخ 14 الى 26 يونيو الجاري”.

وشملت التخصصات التي تمت الموافقة للابتعاث والدراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية، ضمن ميزانية الإيفاد: تخصص البكالوريوس في كلا من الصيدلة والتمريض والمختبرات الطبية والتغذية والتعقيم والاشعة والسمع والنطق والبلع، وفني الاسنان، والطوارىء الطبية والهندسة المعمارية والكيمائية ونظم المعلومات.

كما شملت: تخصص الدبلوم في كلا من الصيدلة والتمريض والمختبرات الطبية والتغذية والتعقيم والاشعة والسمع والنطق والبلع، وفني الاسنان وعلم النفس، والطوارىء الطبية والهندسة “الميكانيكية والمدنية والكهربائية والكيمائية والكيمائية والمحاسبة.

التسجيل عبر الرابط الالكتروني، عن طريق مسح QR كود المرفق بالإعلان.