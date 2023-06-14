وزارة الداخلية

الداخلية: اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع السلطات الأمنية في السعودية لضبط مطلق النار على أحد منتسبي الوزارة

14 يونيو، 2023
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أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لقيام شخص بإطلاق النار على احد منتسبي وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، انه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لضبط المتهم.

وأكدت الإدارة ان الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة حالياً ويتلقى العلاج اللازم

المصدر
وزارة الداخلية
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14 يونيو، 2023
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