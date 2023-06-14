وزير الخارجية الأمريكي يبدأ الجمعة جولة خارجية تشمل بكين ولندن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجري جولة خارجية يزور خلالها بكين ولندن في الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان ان بلينكن سيلتقي في بكين بكبار المسؤولين الصينيين حيث سيناقش “أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة لإدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول”.

وأضاف البيان أن بلينكن سيثير أيضا خلال الزيارة القضايا الثنائية المثيرة للقلق وعددا من الملفات المطروحة على الساحتين العالمية والإقليمية وسبل التعاون المحتمل بشأن التحديات المشتركة.

وفي لندن سيحضر بلينكن مؤتمرا دوليا حول أوكرانيا “للمساعدة في حشد الدعم الدولي من القطاعين العام والخاص لمساعدة أوكرانيا على التعافي من الهجمات الروسية الوحشية والمستمرة”.

كما سيلتقي المسؤول الأمريكي أثناء وجوده في لندن بنظرائه من المملكة المتحدة وأوكرانيا والشركاء والحلفاء الآخرين.

وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم الخارجية إن بلينكن تحدث أمس الثلاثاء مع مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني تشين قانغ وناقش معه “أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة لإدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بمسؤولية لتجنب سوء التقدير والصراع”.

وكان من المقرر أن يزور بلينكن الصين في وقت سابق من العام الجاري إلا أن الزيارة تأجلت بعد حادث منطاد التجسس الصيني الذي أسقطته مقاتلة أمريكية فوق ساحل ساوث كاليفورنيا في فبراير الماضي.