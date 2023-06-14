“السكنية”: استدعاء الدفعة الرابعة من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله “N3”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة من (N3) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (305) قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 2003/11/22.

لذا يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 2023/6/19 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

تنزيل الأسماء