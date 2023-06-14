أردوغان: تركيا قد لا تلبي توقعات السويد المرشحة لحلف الناتو خلال القمة المقبلة

أردوغان: تركيا قد لا تلبي توقعات السويد المرشحة لحلف الناتو خلال القمة المقبلة

تجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الضغوط الدولية المتزايدة على أنقرة للمصادقة على طلب عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي قبل اجتماع التكتل الدفاعي في تموز/يوليو.

وقال أردوغان في تصريحات نشرها مكتبه إن “السويد لديها توقعات لكن هذا لا يعني أننا سنلبيها.. لنقوم بتلبية هذه التوقعات، يتعيّن أولا على السويد أن تؤدي دورها”.

تخلت السويد وجارتها الشمالية فنلندا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وتقدمتا بطلبين للانضمام إلى الناتو ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصادقت تركيا والمجر المنضوية أيضا في الحلف على طلب عضوية فنلندا هذا العام. لكن برلماني البلدين لم يوافقا بعد على انضمام السويد، ما أثار قلق الغرب.

وضغط الرئيس الأميركي جو بايدن على أردوغان لإقناعه بالموافقة على انضمام السويد خلال اتصال هاتفي أجراه معه بعد فوز الرئيس التركي بولاية جديدة الشهر الماضي.

كما ناقش الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ المسألة مع أردوغان في اسطنبول في وقت سابق هذا الشهر.

وأشار إردوغان إلى أن زيارة ستولتنبرغ تزامنت مع تظاهرة نظمها في ستوكهولم أنصار مجموعة كردية تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وتحض تركيا السويد على حظر هذا النوع من التجمّعات وتنفيذ حملات أمنية ضدها.

وقال أردوغان “هناك حقوق ممنوحة لأجهزة إنفاذ القانون (السويدية) بموجب الدستور. استخدموا هذه الحقوق. إن لم تتعاملوا معها، فلا يمكننا (القول نعم) في القمة في فيلنيوس” المقرر عقدها في 11 و12 تموز/يوليو.