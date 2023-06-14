“العجيري العلمي”: دخول موسم نجم التويبع 20 الجاري ويستمر 13 يوما

قال مركز العجيري العلمي إن الكويت على موعد مع موسم جديد خلال فصل الصيف والمعروف باسم طلوع (نجم التويبع) وذلك ابتداء من 20 يونيو الجاري ويستمر 13 يوما إذ تشهد أيامه زيادة في ساعات النهار مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وذكر المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن موسم طلوع التويبع والمعروف لدى الفلكيين ب(الدبران) يتبع طلوع (نجم الثريا) وتشتد فيه درجات الحرارة وقت الظهيرة ووسط النهار.

وأفاد المركز بأن موسم التويبع يمتاز بقصر الليل وطول النهار وستشهد الكويت فيه أطول نهار في السنة مع ليلتين من أقصر الليالي مضيفا أن الظل ينعدم تقريبا في 24 يونيو وذلك لتعامد الشمس على مدار السرطان إذ تكون الرياح خلال هذه الفترة جافة حارة ومحملة بالغبار والأتربة.

ولفت إلى أن أشعة الشمس تصبح أكثر حرارة في هذا الموسم ويصعب فيها البقاء تحتها مباشرة نظرا لسقوط الأشعة بشكل شبه عامودي مع تزايد عدد ساعات النهار أو (عدد ساعات التسخين).

وبين أن موسم التويبع يصادف ما يعرف ب(الانقلاب الصيفي) الذي يأتي في 21 يونيو من كل عام في نصف الكرة الأرضية الشمالي.