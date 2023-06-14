بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 48.88 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 48.88 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 88ر48 نقطة ليبلغ مستوى 18ر6974 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة.

وتم تداول 340 مليون سهم عبر 13282 صفقة نقدية بقيمة 3ر60 مليون دينار (نحو 7ر182 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35ر40 نقطة ليبلغ مستوى 65ر5436 نقطة بنسبة ارتفاع 75ر0 في المئة من خلال تداول 2ر112 مليون سهم عبر 4672 صفقة نقدية بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 2ر31 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 47ر53 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7741 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 70ر0 في المئة من خلال تداول 7ر227 مليون سهم عبر 8610 صفقات بقيمة 50 مليون دينار (نحو 5ر151 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 85ر49 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5340 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 94ر0 في المئة من خلال تداول 3ر102 مليون سهم عبر 3995 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 9ر29 مليون دولار).

وكانت شركات (ثريا) و(الاولى) و(مدار) و(منازل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (جي اف اتش) و(أجيليتي) و(بيتك) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (اكتتاب) و(تحصيلات) و(الرابطة) و(عقار) الأكثر انخفاضا.