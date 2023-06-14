بلدية الكويت: قطع التيار الكهربائي عن 3 عقارات مخالفة بمنطقة الشعب والجابرية وسلوى

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية محافظة حولي نفذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن ثلاثة عقارات مخالفة بمنطقة الشعب والجابرية وسلوى بالتنسيق والتعاون مع فريق الضبطية القضائية بوازرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية بالإضافة الى الهيئة العامة للبيئة و الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأوضحت بأن الفريق بالإضافة الى تنفيذه عملية قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة حرر 3 محاضر مخالفات لعقارات اثر مخالفة سكن عزاب الى جانب تحرير 3 محاضر مخالفة تتعلق باستخدام مواد خفيفة لعمل حوائط غرف بخلاف مخطط العقار و اقامة منشأة بدون ترخيص وتوجيه انذار تعدي على أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت على أن الفريق الرقابي بفريق بمحافظة حولي قاموا على إثر ورود بلاغات شكاوى من قبل مواطنين المنطقة بوجود عزاب يقطنون عدد من العقارات المخالفة وبناءا على تلك البلاغات تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك العقارات قبل تنفيذ اجراءات قطع التيار الكهربائي.

وشدد بأن الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع العقارات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولا لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من ظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي . ودعت بلدية الكويت أصحاب العقارات التعاون مع فرق البلدية الرقابية والجهات المعنية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.