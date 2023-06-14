الخالد يوجه بالعمل فوراً على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بصرف البدل النقدي لإجازات العسكريين من منتسبي الجيش

الخالد يوجه بالعمل فوراً على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بصرف البدل النقدي لإجازات العسكريين من منتسبي الجيش

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرالدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح الجهات المختصة في وزارة الدفاع بالعمل فوراً على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بصرف ( البدل النقدي ) لإجازات العسكريين من منتسبي الجيش (ضباط وضباط صف وأفراد) وذلك تمهيداً لصرفها وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لاستحقاق هذا البدل.

وتأتي توجيهات الشيخ طلال الخالد بصرف البدل النقدي لإجازات العسكريين بهدف تحقيق الاستفادة والمنفعة لإخوانه من منتسبي الجيش الكويتي ( حماة الوطن ) ودرعه الحصين، تقديراً منه وعرفاناً لجهودهم التي يبذلونها، وما يقدمونه من عطاء وتضحية في سبيل حفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها.