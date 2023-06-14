النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرالدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

الخالد يوجه بالعمل فوراً على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بصرف البدل النقدي لإجازات العسكريين من منتسبي الجيش

14 يونيو، 2023
0 28 أقل من دقيقة

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرالدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح الجهات المختصة في وزارة الدفاع بالعمل فوراً على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بصرف ( البدل النقدي ) لإجازات العسكريين من منتسبي الجيش (ضباط وضباط صف وأفراد) وذلك تمهيداً لصرفها وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لاستحقاق هذا البدل.

وتأتي توجيهات الشيخ طلال الخالد بصرف البدل النقدي لإجازات العسكريين بهدف تحقيق الاستفادة والمنفعة لإخوانه من منتسبي الجيش الكويتي ( حماة الوطن ) ودرعه الحصين، تقديراً منه وعرفاناً لجهودهم التي يبذلونها، وما يقدمونه من عطاء وتضحية في سبيل حفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها.

المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
14 يونيو، 2023
0 28 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الإطفاء: إصابة إمرأة في حادث تصادم مركبة بمجموعة من الأشجار على طريق المطار

14 يونيو، 2023

دولة الكويت تؤكد دعمها للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء

14 يونيو، 2023

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة

13 يونيو، 2023

الداخلية: إنجاز وتدشين الربط الثنائي بين الكويت وقطر لتسجيل وتحصيل قيمة المخالفات المرورية إلكترونياً

13 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى