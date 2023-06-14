البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

مرة جديدة تكرر “سيناريو” فشل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

ففي الجلسة 12 التي دعا إليه رئيس البرلمان بيه بري، حضر كافة النواب البالغ عددهم 128 اليوم الأربعاء إلى مقر المجلس وسط بيروت، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية بعد اكتمال النصاب.

وكما كان متوقعاً لم يحصل أي من المرشحين المطروحين بقوة على الساحة السياسية، وهما سليمان فرنجية وجهاد أزعور على العدد الكافي من الأصوات في الدورة الأولى. في حين لم يتأمن النصاب لجولة ثانية، في سناريو شبيه بالجلسات السابقة.

وانتهت عملية فرز أصوات النواب المقترعين في الدورة الأولى لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وجاءت النتيجة كالآتي:

جهاد أزعور: 59

سليمان فرنجيه: 51

ورقة بيضاء:1

زياد بارود:7

أوراق ملغاة: 1

لبنان الجديد: 8

جوزف عون:1

لا توافق سياسياً

فوسط غياب أي توافق سياسي بين الأفرقاء “المسيحيين والمسلمين” لاسيما حزب الله، الذي يتمسك بمرشحه (فرنجية) مؤكداً أنه لن يؤمن النصاب في حال استشعر أي خطر عليه، أو احتمال فوز أزعور، الذي كان مقرباً في السابق من رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، لا أمل بأن يصل أي منهما إلى سدة الرئاسة.

ومنذ نهاية أكتوبر الماضي، فشل مجلس النواب في وضع حد للشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، رغم عقده 11 جلسة لهذا الهدف، وذلك نتيجة الانقسام بين مؤيدي حزب الله والمعارضين له والمستقلين، على اسم مرشح ماروني كما يقتضي العرف في البلاد.

إذ تتوزع المواقع الرئاسية الثلاث رئاسة الجمهورية (مسيحي ماروني) والبرلمان (مسلم شيعي) والحكومة (مسلم سني) وفق محاصصة مذهبية.