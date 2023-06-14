ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا

14 يونيو، 2023
0 39 دقيقة واحدة

يتوجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء إلى فرنسا في زيارة رسمية سيلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلن الديوان الملكي السعودي.

وقال الديوان في بيان نُشر فجر الأربعاء، إن محمد بن سلمان غادر المملكة متوجّهًا إلى فرنسا حيث سيترأس وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس في 22 و23 حزيران/يونيو.

كما سيشارك الأمير في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس الاثنين المقبل، وفق البيان.

وقام بن سلمان بزيارة إلى باريس في تموز/يوليو 2022 التقى خلالها ماكرون، في سياق ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما أثار انتقادات لاذعة خصوصًا من قبل يساريين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت تلك أول زيارة له إلى أوروبا منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
14 يونيو، 2023
0 39 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

14 يونيو، 2023

الأمم المتحدة تقدر عدد النازحين بسبب العنف في السودان بنحو 1.9 مليون

14 يونيو، 2023

القوات التركية تشن قصفا يخلف قتلى وجرحى من القوات الحكومية السورية وقسد

13 يونيو، 2023

استشهاد فلسطيني وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

13 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى