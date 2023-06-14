دولة الكويت تؤكد دعمها للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء

أكدت دولة الكويت دعم المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل الى حل مقبول بين جميع الأطراف مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب.

جاء ذلك في بيان ألقاه القائم بالأعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي أمس الثلاثاء أمام اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في البند الخاص بالصحراء.

وأشار العنزي الى الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء معربا عن الامل برؤية الحل ازاء هذه المسألة في القريب العاجل لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار.

وجدد دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بإشراف من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه والتي يسرت انعقاد اجتماعي الطاولة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء في ديسمبر 2018 ومارس 2019.

وأعرب العنزي عن ترحيب الكويت بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبولساريو في هذين الاجتماعين امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشاد بالروح الايجابية التي سادت الاجتماعين الراميين الى ايجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية بشأن قضية الصحراء.

وشدد العنزي على دعم الكويت للزخم الايجابي الذي اسفر عن اجتماعات الطاولة المستديرة الأولى والثانية باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي.

وأكد الالتزام بدعم وتأييد جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لافتا الى تأييد دولة الكويت لما جاء في قرارات المجلس التي شددت على ضرورة احراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي دائم لمسألة الصحراء على أساس التوافق.

وأشاد العنزي بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة للصحراء ستفان دي مستورا الهادفة الى تسهيل اعادة اطلاق العملية السياسية تحت اشراف الأمين العام.

وأشاد ايضا بالزيارتين اللتين قام بهما الى كل من الرباط والجزائر ونواكشوط ومخيمات (تندوف) بالجزائر اضافة الى المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في مارس 2023 بنيويورك مع كل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.