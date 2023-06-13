صورة أرشيفية

وفاة ما لا يقل عن 103 أشخاص جراء انقلاب قارب في نيجيريا

14 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

لقي ما لا يقل عن 103 أشخاص، من بينهم أب وأطفاله الأربعة، حتفهم أثناء عودتهم من حفل زفاف جراء انقلاب قارب كان يقلهم في قرية إجبو بولاية كوارا النيجيرية.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة ولاية كوارا، أجاي أوكاسانمي، إن 103 أشخاص لقوا حتفهم، مضيفا أنه “سيتم الإعلان عن أسماء الناجين بمجرد توفرها”، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووفقا لتقارير إعلامية، كان على متن القارب حوالي 300 راكب. ولم يُعرف شيء في البداية عن سبب الحادث.

ومع ذلك، فإن الحوادث المماثلة التي تؤدي إلى العديد من الوفيات شائعة في نيجيريا، حيث يتم صيانة السفن بشكل سيئ وغالبا ما تكون محملة بأعداد أكثر من قدرتها الاستيعابية.

المصدر
د ب أ
الوسوم
14 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بوتين يعلن عن تكبد أوكرانيا لخسائر فادحة وتدمير التكنولوجيا الغربية

13 يونيو، 2023

ترامب يدفع ببراءته من تهمة إساءة التعامل مع أسرار حكومية

13 يونيو، 2023

الأمم المتحدة تعلن خفض مساعداتها الغذائية إلى سوريا بنحو النصف في ظل نقص التمويل

13 يونيو، 2023

حلف الأطلسي سيفتح مكتب اتصال في طوكيو لتعزيز العلاقات في المنطقة

13 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى