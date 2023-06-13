دخان بسبب المعارك في الخرطوم

الأمم المتحدة تقدر عدد النازحين بسبب العنف في السودان بنحو 1.9 مليون

14 يونيو، 2023
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ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء في تقرير أنه منذ اندلاع العنف في السودان قبل شهرين، فر نحو 1.9 مليون شخص.

وبحسب التقرير فر نصف مليون من النازحين إلى دول مجاورة.

وإلى جانب العاصمة الخرطوم، تضررت منطقة دارفور غربي البلاد بشدة جراء العنف الشديد، وأعلن حاكم دارفور المنطقة “كمنطقة كارثة” بعد القتال والنهب المستمرين.

ونشب قتال في السودان بين أكبر الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على القيادة منذ السبت الماضي 15 نيسان/ أبريل.

واندلعت معارك في السودان بين أقوى جنرالين في البلاد ووحداتهما. ويقود الجنرالان الدولة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 46 مليون نسمة منذ الانقلاب العسكري المشترك في عام 2021.

ويقاتل الرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا القائد العام للجيش، ضد نائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع النافذة شبه العسكرية.

ووفقا لوزارة الصحة السودانية لقي 866 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 6000 منذ نشوب القتال.

المصدر
د ب أ
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14 يونيو، 2023
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