الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تحديث بوتين يعلن عن تكبد أوكرانيا لخسائر فادحة وتدمير التكنولوجيا الغربية

13 يونيو، 2023
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا تكبدت خسائر كارثية خلال هجومها المضاد. وقال بوتين في اجتماع مع المراسلين العسكريين الروس اليوم “وفقًا لحساباتي فقدت أوكرانيا مابين 25 بالمئة و 30 بالمئة من التكنولوجيا التي أمدتها بها دول أجنبية”.

وذكر أن الخسائر الأوكرانية أعلى بعشر مرات من الخسائر التى وقعت على الجانب الروسي. وأضاف بوتين “لم ينجح العدو في أي قطاع من قطاعات الجبهة.”

وكانت كييف قد أبلغت في السابق عن استعادة عدة بلدات وقرى في جنوبى أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن نصف الخسائر الأوكرانية يتمثل فى جنود قتلى وجرحى ومصابين بجروح خطيرة لن يتمكنوا من العودة إلى الخدمة الفعلية.

ولكن بوتين لم يذكر أي أرقام ، وبدلا من ذلك طلب من الحضور الرجوع إلى وزارة الدفاع فى موسكو .

وأوضح أن أوكرانيا فقدت أثناء هجومها أكثر من 160 دبابة قتالية وأكثر من 360 عربة مدرعة، فيما قدر الخسائر الروسية بـ 54 دبابة وأشار إلى أنه يمكن إصلاح بعضها .

ولايمكن التحقق من تلك الأرقام من مصادر مستقلة.

المصدر
د ب أ
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13 يونيو، 2023
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