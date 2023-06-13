دونالد ترامب

ترامب يدفع ببراءته من تهمة إساءة التعامل مع أسرار حكومية

13 يونيو، 2023
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نفى دونالد ترامب عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه والمتعلقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأميركية والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، في أول مثول تاريخي لرئيس أميركي الثلاثاء أمام محكمة فدرالية.

وقال تود بلانش محامي ترامب خلال جلسة استماع في إحدى محاكم ميامي “نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة” من هذه التهم. وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب لتلاوة تهم موجهة إليه بعد اتهامه قبل عشرة أسابيع بسلسلة من المخالفات الجنائية في مانهاتن على خلفية دفع المال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

المصدر
أ ف ب
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13 يونيو، 2023
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